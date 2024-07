Madre lucha para que la obra social cubra los anticonvulsivos para su hijo

Florencia Basconsela es una madre de Villa María que lucha para que APROSS cubra los medicamentos anticonvulsivos para su hijo.

Santino Gómez, de 11 años, tiene autismo dianosticado desde los 2 años. Hace 3 años empezó con convulsiones, concretamente con epilepsia refractaria, una de las más difíciles de tratar.

“Lo hemos llevado a los mejores médicos de Buenos Aires, Río Cuarto, Córdoba, su médico nos sugirió hacer un cambio grande en su medicación”, comentó a este medio su madre.

“El 12 de junio presenté todos los papeles para que APROSS me haga la cobertura al 100%, para que Santi pueda mejorar su calidad de vida. Desde las convulsiones se ha llegado a quebrar, cada tanto lo tengo que llevar a las guardias por los golpes que se da”, contó.

“Le pido a APROSS que por favor me de una contestación, no puedo seguir esperando los tiempos de ellos. Me dicen que está en auditoría, que tengo que seguir esperando, y es la salud de mi hijo, no puedo seguir esperando”, pidió Florencia.

“¿Qué tiene que pasar? ¿Que mi hijo se golpee mal? ¿Que se vuelva a quebrar? No puedo esperar eso, no es vida para él, y yo tuve que dejar hasta de trabajar porque tengo que estar con él las 24 horas del día”, agregó.

Según relató su madre, la vida de Santi hoy consta en “levantarse y ponerse el casco, estar todo el día con el casco y luchar para que no se lo saque”. No hay día en el que no tenga ataques epilépticos.

Informe de Patricia Gatti

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.