“Me cortaron las piernas”: Un patrullero chocó su auto en barrio San Justo y busca respuestas

“Me cortaron las piernas, porque uno es un trabajador y no molesto nunca a nadie, y da bronca que así de la nada venga, suceda esto y que no haya respuestas“. La frase corresponde a Nicolás Roldán, quien sufrió importante daños en su automóvil, que fue colisionado el lunes por un patrullero cuando estaba estacionado en barrio San Justo.

Concretamente, el damnificado relató que se enteró de lo sucedido cuando estaba trabajando en la localidad de General Roca, ya que se desempeña como chofer de una empresa de colectivos interurbanos.

“Me llaman que me habían chocado el auto, yo me imaginé que era un choque dentro de todo común”, relató a Villa María Ya!. Asimismo, contó como fue el momento en el que arribó al lugar del siniestro, en calle Piedras al 1800: “Veo el auto como estaba, me acerco porque me dijeron que me lo había chocado la Policía, y el auto de la Policía se había dado vuelta”.

Imágenes: así quedó el automóvil de Roldán:

Un periplo

Tras este suceso, Roldán preguntó si alguien le podía realizar el arreglo, para que el vehículo pudiera funcionar nuevamente, e indicó que le dieron un seguro de policía. “Cuando voy a mi seguro, me dicen “ese seguro no existe, fijate, volvé a llamar”, y me dan otro seguro, como seguro de vida”, explicó.

Asimismo, agregó: “Cuando llamamos a ese número de teléfono, nos comunican directamente con el Gobierno de Córdoba, y me pide que mande presupuesto y un par de cosas más, mediante el CiDi nivel 2”.

Roldán indicó que para realizarle un presupuesto le cobran 195 mil pesos, de manera que intentó comunicarse con el encargado de los policías, aunque aún no obtuvo respuestas. Además, resaltó que un chapista al que acudió de manera particular le dijo que el auto no se puede alinear, por lo que se trataría de una destrucción total.

En cuanto a los daños que sufrió su automóvil, un Peugeot 207, el trabajador del volante precisó: “Me reventó llantas, me reventó parte de la chapa de abajo, me reventó el amortiguador, hay mucho líquido perdiendo abajo. Fue un golpe importante antes que el policía se diera vuelta”.

Video: así quedó el auto de Roldán:

Un “moco grande”

En el marco de este verdadero periplo, Roldán mantuvo un diálogo con el policía que guiaba el patrullero: “Me dice que lo que les pasó fue un “moco grande”, manifiesta como que se le reventó la cubierta, y se dio contra el vehículo mío”.

Finalmente, señaló: “El tema es que yo ahora estoy sin movilidad, mi auto lo utilizo para trabajar y para otras actividades más que hago, y ahora no tengo medio de movilidad”.

Audio: entrevista de Patricia Gatti con Nicolás Roldán para Villa María Ya!:

