“Me siento muerta”: una mujer denuncia que fue abusada en las afueras de la ciudad

Durante las últimas horas, Villa María Ya! dialogó con una mujer que denuncia haber sido abusada sexualmente el pasado 5 de agosto en el sector de la avenida Jauretche. En los días posteriortes, fue detenido el hombre al que acusa.

Concretamente, se trataría de Alberto Cantón (40), quien contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad. Asimismo, nuestro medio pudo conocer que cuando la Policía inspeccionó el lugar del hecho habría hallado precintos.

Asimismo, existiría la hipótesis de que habría otras posibles víctimas, de manera que la mujer que lo denunció se animó a contar su versión de la historia ante Villa María Ya!. En el diálogo transcripto en los párrafos posteriores, la ciudadana brinda un relato y cuenta cómo se encuentra hoy..

Entrevista con la denunciante:

Villa María Ya! (VMYa!): ¿Qué pasó ese día?

Mujer denunciante (MD): “Yo salí a caminar como salgo todos los días, por la avenida de la Universidad. Salí como siempre a las 6,15 o 6,20 de mi casa y voy haciendo el mismo recorrido de siempre. Cuando llego hasta la ruta, donde está Elásticos Moro, y al volver, en la calle donde termina la Universidad, me aparece del otro lado de la avenida un hombre. Yo levanto la vista y ahí veo que él agacha la cabeza, por lo que algo me hizo sospechar y arranqué a correr. Pero en dos segundos, lo tuve encima. Sentí que era enorme, que era un monstruo para mí. Sentía que eran dos personas más. El me agarra haciéndome fuerza y me apunta con un arma mientras me decía que me iba a cagar a cuchillazos”.

“Me empieza a llevar para un campito y yo le decía que le daba el celular, pero él me dice cállate y vos vas a hacer todo lo que yo te diga. Ahí me di cuenta que nunca era la intención de robarme. Me llevó a ese descampado, detrás de un árbol y abusó de mi”.

VMYa!: ¿Qué característica tenía, además de lo físico?

MD: “Estaba muy perfumado, por demás. De hecho, las personas masculinas que me acompañan hoy en día de mi familia, no pueden usar perfume, porque no puedo sentir el olor”.

VMYa!: ¿Qué pasó después?

MD: “Él se va, corre dos pasos y vuelve y me pide el celular. Yo esperé ahí, que se alejara porque tenía miedo que volviera. Y recién ahí salí corriendo como pude y llegué a la avenida. Pedí auxilio a un auto que pasó, pero no me vieron. Después vi a una mujer y a un hombre en bici y me tiré a la a la calle. No podía respirar y ellos me ayudaron y llamaron a la policía. Me vinieron a buscar en un patrullero.

Hubo mucha contención de parte de la policía, del hospital y de la fiscalía. Nunca me hubiera imaginado, actuaron en todo momento sabiendo como acompañarme. Al principio, esa noche, te hacen contar el relato en el hospital y la policía. Y eso es un montón, tener que repetir todo, pero es lo que hay que hacer”.

VMYa!: ¿Qué huellas dejó?

MD: “Me siento muerta. No puedo salir de mi casa sola, no puedo dormir. Tuve muchas crisis y bueno, tengo ayuda psicológica y psiquiátrica para salir adelante. Cambié de vida, ya no pienso salir a caminar. Me siento muerta, pero espero salir adelante”.

