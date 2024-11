Padre y tío acusados de abuso sexual, absueltos en un largo juicio

Dos villamarienses acusados de aberrantes abusos sexuales contra una menor de edad fueron absueltos en un juicio que duró seis días.

Se trata del padre de una niña, de 30 años, y el hermano de este, de 32 años, quienes fueron denunciados en 2021 por la madre de la infante. El primero estuvo detenido desde el 7 de diciembre de 2022, mientras que el segundo asistió al juicio en libertad.

Sobre el fallo habló con Villa María Ya! el abogado de ambos, el Dr. Darío Baggini: “Esto arrancó en 2021 cuando una mamá prohibió que su hija vea a su padre biológio; como eso fue desoído por la hija, la madre empezó con una serie de denuncias falsas que en cierta forma fue apadrinada por los organismos estatales que llevaron a que una persona estuviese dos años con prisión preventiva encerrada en la cárcel de Villa María”.

“En el momento del debate pedimos un sin número de pruebas porque buscamos que se demuestre la verdad real de lo sucedido. Se logró comprobar que estas dos personas no tenían nada que ver y que esto había sido una manipulación de una señora que llevaba móviles personales pero con una situación devastadora no solo para mi cliente que estuvo dos años presos, sino para una niñita que fue de mano en mano durante cuatro años”, comentó el letrado.

“Esto es realmente grave y es un antes y un después en la Cámara del Crimen; la jueza Lezama impartió justicia”.

“En este tipo de casos lo primero que uno hace es acercarse al fiscal y preguntarle si estudió el caso y si va a acusar o no. Generalmente en las fiscalías, y más en la de Villa María que es la Cámara más atareada de la provincia, te ofrecen hacer un juicio abreviado. Pero cuando el cliente te dice que no tiene nada que ver, la opción no es hacer un abreviado para que le den el mínimo de la pena. La idea fue entrar a juicio y que se ventilen cada una de las pruebas”, explicó Baggini.

“Pasaron psicólogos que dijeron que el abuso había existido, pasaron otros piscológos que dijeron que el abuso no había existido. Hubo pericias oficiales, de parte, incluso pedimos una cámara Gessel en pleno debate, lo cual fue aprobado por la jueza”, destacó y agradeció el abogado.

Vale destacar que el fiscal de Cámara, Francisco Márquez, pidió 10 años de prisión para ambos imputados, mientras que la querella pidió 12 años. La defensa pidió desde el primer momento la absolución.

Finalmente, Baggini recordó que desde el principió se realizó una denuncia penal por falso testimonio agravado y por falsa denuncia en contra de la denunciante, “la cual fue archivada en tiempo récord por la fiscal Companys”.

“Hoy vamos a agregar el resultado del juicio para que esa persona sea imputada y condenada por lo que ha generado”, concluyó quien defendió, junto a Florencia Giuzio, a las dos personas que fueron absueltas.

Entrevista de Patricia Gatti

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.