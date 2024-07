Pasó por cinco hospitales y nadie le daba una solución: Fue operada exitosamente en el Pasteur y quiso dar las gracias

Una mujer pasó dos años recorriendo hospitales en Buenos Aires buscando una solución a su problema. Finalmente la encontró en el Hospital Pasteur de Villa María y quiso agradecer al equipo médico.

Todo comenzó cuando en el 2021, 5 meses después de tener a su bebé, se instaló un dispositivo intrauterino (DIU), un plástico en forma de T que se coloca en el útero y cumple una función anticonceptiva.

La mujer, oriunda de Villa María, residía desde hacía 5 años en Buenos Aires. Un año después del nacimiento de su hijo, el DIU falló y quedó embarazada nuevamente.

El segundo bebé nació en septiembre de 2022. Ella pidió un nacimiento por cesárea para ligarse las trompas y extraerse el dispositivo que había quedado adentro.

Si bien le ligaron las trompas, el cirujano se negó a tocar el DIU. El dipositivo había migrado hacia el sector de la pelvis y se había creado un tejido que lo encapsulaba.

Pasó el tiempo y la mujer empezó a orinar con sangre. Se hizo estudios pero no había infección urinaria; el causante era el DIU, el cual había vuelto a migrar y se había incrustado en la vejiga.

De allí en adelante, la protagonista de esta historia pasó por una verdadera odisea. Cinco hospitales y cinco urólogos distintos. “No podían hacer nada, todo idas y vueltas, se tiraban la pelota”, comentó la mujer.

“Me dijeron que era una cirugía con 90% de posibilidades de morir, o perder la vejiga y quedar con sonda y bolsa de por vida. Yo salía llorando porque era ver en los médicos ese miedo, esa incertidumbre de no saber qué hacer al encontrarses con algo desconocido”, relató.

“Mi calidad de vida ya no era la misma. No podía caminar más de tres o cuatro cuadras, había días que no me podía levantar de la cama, no podía saltar ni correr”, contó.

“Era como un clavo, un pinchazo constante que sentía adentro mío”

“Estaba prácticamente con una infección urinaria crónica, estuve un año y medio tomando antibióticos cada 15 días”, comentó la mujer.

Su padre, quien vivía en Villa María, le dijo que vuelva y aquí buscarían una solución. Luego de dos ingresos a la guardia del Hospital Pasteur debido a estas infecciones, la derivaron con el urólogo del nosocomio.

Ella recayó con el Dr. Hernán Manavella, quien por primera vez le brindó un trato comprometido con el caso y le inspiró confianza. Citándolo, la mujer asegura que el urólogo le dijo: “No sé cómo, pero me voy a poner la vincha de guerrero, vamos a batallar y te saco ese DIU”.

La operación se programó para el 12 de julio. “Tuve una contención muy buena. Allá en Buenos Aires ese nivel de limpieza, aparatos y tecnología no se ve”, detalló la paciente.

Los elogios no solo van dirigidos al Dr. Manavella, sino también al ginecólogo y al otro cirujano que estuvieron presentes en la cirugía, a enfermeros/as y anestesistas; a todos los describió como “un equipo técnico terrible” (en el buen sentido de la expresión).

“Tuve una contención muy buena. Un equipo técnico dentro del quirófano terrible”

“La operación tardó menos de 40 minutos. La hicieron vía endoscópica, no hizo falta cortarme ni hacer puntos. Salió lo más bien y me entregaron el DIU en un tarrito”, narró.

“El doctor estuvo en constante comunicación conmigo, antes y después de la operación”, dijo la mujer, e ironizó: “Ya vas a tener en Buenos Aires el número personalizado del médico de cabecera para que esté en constante seguimiento con el paciente”.

Resaltó especialmente el trato que hubo en el Hospital, según sus observaciones no solo con ella sino también con el resto de pacientes. “Para escrachar todo el mundo hace publicaciones, pero yo quería destacar toda esta parte buena”, concluyó su agradecimiento.

