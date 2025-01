Productor agrícola y tuitero local deja la actividad por las dificultades del rubro

Un joven villamariense que se dedica a la producción agrícola y que además es reconocido en Twitter, anunció que deja la actividad en el campo debido a las dificultades del país para con su rubro.

El anuncio lo hizo justamente a través de la red social que actualmente se llama X: “Después de pensarlo mucho y viendo el contexto, me retiro de la agricultura extensiva por 2 años y veré después si retomo”.

“Mientras haré lo posible para no depender más del humor y la urgencia social permanente. Me cansé de que toda mi vida laboral sea remar entre mandriles”, comentó a sus seguidores.

En su cuenta de Twitter tiene más de 20 mil seguidores; si bien no es una gran cantidad, supo erigirse en esta red social como una especie de influencer del agro.

Sin embargo en las últimas semanas mostró su descontento con las medidas económicas del gobierno de Milei, específicamente con lo referido a la presión impositiva sobre el campo y la continuación de las retenciones.

“No se la verdad como sentirme al respecto, no es lo que quiero pero me trae alivio ahora y supongo que mucho más después, soy menos esclavo del Estado, más libre”, concluyó respecto a su decisión.

Después de pensarlo mucho y viendo el contexto, me retiro de la agricultura extensiva por 2 años y veré después si retomo. Mientras haré lo posible para no depender más del humor y la urgencia social permanente. Me cansé de que toda mi vida laboral sea remar entre mandriles

— Enrique Bessone (@kikebessone) January 7, 2025