Vecino del Nicolás Avellaneda indignado por la inseguridad

Un vecino del barrio Nicolás Avellaneda explotó de indignación luego de que le robaron las herramientas de arriba de la camioneta.

“Yo les aviso a los vecinos, a la noche voy a poner un 220, si llega a haber un nenito electrocutado… voy a poner perros, ya estoy cansado. Va a haber perros muertos, algún nenito”, comentó a través de mensajes de voz en un grupo de vecinos del sector.

“Me parece que me voy a ir despidiendo del barrio. Desde que llegue hace 7 u 8 meses, me han robado todos los días”, dijo, y agregó: “Que iré a matar a uno, mataré a uno, me comeré unos años de cárcel”.

“Me levanto a las 6 de la mañana, trabajo, no molesto a nadie, si puedo ayudar a los pibes de la calle lo hago, pero se han levantado los piperos del San Nicolás, del Botta, otros del mismo barrio mío también”, sostuvo en los audios.

Concretamente, se identifica como la zona más peligrosa a la calle Urtubey entre La Rioja y Salta, cerca de la cancha de Deportivo Argentino.

“La verdad que da mucha pena en lo que se convirtió el barrio; las autoridades brillan por su ausencia. Se ve que en la reunión que tuvieron el otro día algo no les quedó claro, por eso siguen los choreos y los nenes tira piedras. Ahora se desgracia un trabajador y ahí se llegan, un desastre”, comentó otro vecino del barrio.

