Se presentó el programa “Fondo de Garantías para Alquileres”

Villa María se convierte con este proyecto en la primera ciudad de Argentina en tener un fondo de garantía para alquilar.

La presentación se llevó a cabo en el Palacio Municipal con la presencia del ejecutivo municipal, el Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura (IMVI), el Colegio Profesional de Inmobiliarios y el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos.

El programa está destinado para aquellas personas que cuentan con un recibo de sueldo y las condiciones para alquilar, pero no con otras garantías que exigen las inmobiliarias.

Para crear ese fondo se inviertieron inicialmente 10 millones de pesos, repartidos entre el Banco de Córdoba y el Banco Santander.

El inquilino debe tener una residencia de al menos tres año en Villa María y no tener antecedentes penales. También se incluye a estudiantes que vengan a estudiar a la ciudad siempre y cuando presenten la constancia de inscripción en una universidad o terciario.

La constitución del Fondo de Inversión se realiza por medio de dos bancos, Bancor y Santander, y las características del programa tienen que ver con el aval para su ejecución en cualquier instancia del contrato, con un tope de ejecución repartido en dos meses; la actualización se realizará con base en la indicación del contrato y la causal de ejecución deberá ser por mora en el pago, refacciones o pintura.

Eduardo Accastello anticipó además que próximamente el programa también estará disponible para emprendedores que quieran alquilar para tener su primer local.

“No podemos esperar a construir 500 casas, pero sí podemos alquilarlas más rápidamente. Ponemos el Fondo de Garantía a disposición de todos con la intención de que vaya creciendo y de ofrecer una herramienta necesaria en tiempos difíciles para los vecinos villamarienses, estudiantes de la región y emprendedores que estén iniciando su camino”, sostuvo el intendente.

Requisitos para formar parte

✅ Ser mayor de edad

✅ Capacidad para contratar

✅ Poseer DNI

✅ Residir en la ciudad desde hace tres años o más, excepto para estudiantes, quienes deberán presentar constancia de inscripción y de alumno regular

✅ No contar con antecedentes financieros desfavorables ni encontrarse en el Registro de Deudores Alimentarios

✅ No haber accedido previamente a otros programas de vivienda del IMVI ni ser propietario de otro inmueble disponible para vivienda

✅ Ingresos demostrables con recibo de sueldo

✅ Declaración Jurada de Ingresos, certificada por autoridad competente y/o recibo de jubilación, pensión nacional o provincial

✅ Valor del alquiler no superior al 30 por ciento del ingreso económico total del grupo familiar

Documentación a presentar en formato exclusivamente digital

✅ DNI del solicitante

✅ Recibos de sueldo y/o declaración jurada de ingresos, certificada por autoridad competente y/o recibo de jubilación, pensión nacional o provincial

✅ Servicio que acredite domicilio actual

✅ Certificado de discapacidad en caso de corresponder

✅ Pre-contrato de locación a firmar por el postulante a los fines de ser analizado y, en caso de presentar garantía, DNI y recibo de sueldo

Para más información, comunicarse por WhatsApp al 3534061806, por Instagram @imv.villamaria, o por correo electrónico fondodegarantias.imv@gmail.com

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.