Tomas universitarias: la mayor parte de los lectores no está de acuerdo con el reclamo

Durante las últimas horas, Villa María Ya! organizó una encuesta de Instagram para saber si sus lectores apoyan o no las tomas de universidades en diferentes partes del país, y una mayoría manifestó estar en contra no solo de estas medidas de fuerza, si no también del reclamo que las moviliza.

Concretamente, sobre un total de 739 votantes, más de la mitad (57%) votó por la opción “No banco el reclamo universitario”. En tanto, un 23% sufragó por “Banco el reclamo y las medidas de fuerzas a tomar” y un 20% por “Banco el reclamo pero no las tomas”.

De esta manera, una amplia mayoría (77%) de los lectores de Villa María Ya! asume una posición contraria a la toma de facultades, esté o no de acuerdo con los pedidos de la comunidad universitaria.

Es importante destacar que la implementación de esta medida de fuerza fue decidida en varias casas de altos estudios tras la confirmación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) no fue la excepción, aunque en este caso solo se tomó el Rectorado (foto) durante 24 horas, entre el jueves y viernes de la semana anterior.

