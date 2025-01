Un chabón se metió a una casa ajena en Las Acacias: terminó en el patrullero

La Policía arrestó ayer por la tarde a un hombre de 33 años, quien habría ingresado a una vivienda que no le pertenece en barrio Las Acacias.

Precisamente, el sujeto fue aprehendido aproximadamente a las 18:50 desde calle Las Violetas al 100, por ser supuesto autor del delito de “violación de domicilio”. Según la crónica policial, un vecino observó al sujeto entrando a la casa y dio aviso a los uniformados, quienes se constituyeron en el lugar.

Una vez allí, corroboraron que no solo no podía justificar su presencia en la vivienda, si no que además habría entrado con intenciones delictivas, de manera que terminó siendo detenido. Cabe destacar que se labraro actuaciones a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Turno en Feria.

Foto ilustrativa.