Un comerciante dejó su camión estacionado en la ciudad: le robaron 250 mil pesos

Durante la mañana del jueves, un comerciante de la región (81) sufrió el robo de 250 mil pesos que tenía en el interior de su camión, que había dejado estacionado en la esquina de bulevar Sarmiento y Sobral.

Precisamente, se trata de una persona muy conocida en la región, que vino a Villa María para realizar los habituales trámites y compras, que luego comercializa en su negocio. En este marco, dejó su vehículo en dicha intersección durante las 08:00 y las 09:00, para así dirigirse hacia el sector céntrico.

Al regresar se sube al camión y se dirige a una distribuidora de gas, donde compra las garrafas que luego lleva a su local comercial. Sin embargo, a la hora de pagar advirtió que le robaron los 250 mil pesos que tenía en una caja, dejándole cheques y otras pertenencias se encontraban en este elemento, que estaba escondido en el sector del vehículo que alberga la cama para descansar.

El ciudadano que se dedica al comercio desde hace 50 años no notó la manera en la que le violentaron la puerta, aunque pudo darse cuenta que se quedó sin el efectivo. Su familia contó que el damnificado no descarta realizar la denuncia en las próximas horas y que ayer intentó hacerla, aunque no pudo ser atendido en la comisaría de Piedras y avenida Perón.

Audio: informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

