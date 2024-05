Una comerciante pide justicia: denuncia que su salón de belleza fue incendiado intencionalmente

Una comerciante de barrio San Justo, Andrea Donatti, acudió hoy a Tribunales a reclamar Justicia ya que afirma que su salón de belleza fue incendiado de manera intencional.

Concretamente, el hecho tuvo lugar en el pasado mes de febrero. Cuando la ciudadana vio las cámaras de seguridad, notó que el siniestro no fue causal, de manera que no entiende porqué aún no detuvieron al aparente autor.

“Se prendió fuego toda la puerta de la parte de atrás y todo un panel que yo tenía detrás de la puerta, quien lo hizo sabía perfectamente cómo es el negocio adentro, qué es lo que se podía llegar a prender fuego”, afirmó en diálogo con Villa María Ya!.

Asimismo, indicó que debió realizar una rifa para volver a abrir su salón, lo que sucederá finalmente mañana, aunque tema de que vuelva a ocurrir lo mismo. “La persona esta, así como se burla de mí, también se burla de la Justicia, porque sabe que no hacen nada, entonces va por la vida delinquiendo tranquilamente”, resaltó.

Finalmente, Donatti afirmó: “Con palabras no hacemos nada, yo necesito hechos, y lo que pasó fue gravísimo, porque si no considero que tengo que venir con el 90% del cuerpo quemado como para decir “fue grave”.

Video: entrevista de Patricia Gatti con Andrea Donatti para Villa María Ya!:

