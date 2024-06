Una familia villamariense afirma que sufrió violencia policial

Durante la primera semana de junio, ingresó una denuncia en la Unidad Judicial que expone una situación de violencia institucional que habría sufrido una familia villamariense.

En este sentido, desde el entorno de los denunciantes relataron a Villa María Ya! que en la madrugada del 2 de junio estaban saliendo de una fiesta familiar y que a uno de los asistentes se le rompió el auto sobre calle Mendoza, de manera que el grupo trató de resolver el inconveniente. Dado que no pudieron repararlo, procuraron dejarlo estacionado correctamente para evaluar al día siguiente que paso tomar.

En este marco, uno de los jóvenes que intentaba ayudar decidió volver en su moto a su casa, ubicada en un complejo de departamentos sobre la misma calle y a pocos metros de donde se había quedado el auto. Todos los presentes pudieron ver lo que ocurrió en ese trayecto, y según dijeron en su relato, la Policía interceptó a este muchacho, aunque logró zafarse y entrar a su domicilio.

Sin embargo, afirmaron que los uniformados luego ingresaron al lugar exhibiendo un taser en una mano. En particular, uno indicaron que uno de ellos también sostenía el arma reglamentaria, que no había sido desenfundada.

Además, las presuntas víctimas relataron que los uniformados empezaron a proferir amenazas y generaron temor entre la familia y amigos que estaban reunidos en ese departamento. Finalmente, retiraron la motocicleta del joven, aduciendo que había sido robada.

Por su parte, la familia aseguró que la acusación no era cierta, y que inclusive cuando quisieron exhibir la documentación no le permitieron mostrarla. También agregaron que no tiene ni siquiera una multa, y que pueden exhibir esa certeza por un informe del juzgado de faltas local.

Finalmente, indicaron que el procedimiento, aún habiendo sido guiado por la sospecha de un robo, estuvo viciado por ingresar a un domicilio sin ningún tipo de orden judicial, así como que todavía no logran recuperar la moto ni la tranquilidad, ya que aseguran que fueron atemorizados por el accionar policial.

Audio: informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

