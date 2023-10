UNVM: Felipe Pigna será investido “Profesor Honorario”

El historiador Felipe Pigna será investido como Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

El acto tendrá lugar mañana, miércoles 4 de octubre, en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio.

Felipe Pigna arriba a Villa María para participar de las IV Jornadas de Historia y Memoria Local y Regional.

En este marco, mañana, a partir de las 17 horas, brindará su conferencia titulada “40 años de Democracia: investigar, observar y narrar la historia desde los entornos locales y regionales”.

Es este marco, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) avaló la designación de Felipe Pigna como Profesor Honorario, en reconocimiento a su labor como divulgador, escritor e historiador.

Esta máxima distinción otorgada por la casa de altos estudios de nuestra ciudad a personalidades eminentes en el campo de la ciencia o el arte será formalizada mañana, miércoles 4, en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio (Avenida Sabattini 200).

Cabe precisar que, entre los fundamentos de la designación plasmada en la Resolución N°308/2023, se destaca su trayectoria como escritor, presentador televisivo y divulgador de la historia argentina desde hace 25 años.

La tecnología al servicio de la historia

Con el objetivo de promover y mantener vivo el interés por nuestra historia, Pigna se nutre de distintas herramientas, además de la la escritura de numerosos libros. Es así que incorporó el mensaje audiovisual participando como presentador, conductor y asesor en diversos programas de radio y televisión.

Entre sus libros: Los mitos de la historia argentina, Libertadores de América, Mujeres tenían que ser, Evita, jirones de su vida, Al Gran Pueblo Argentino Salud, Mujeres insolentes de la historia, Gardel, y Los granaderos de San Martin, entre otros.

En radio y televisión ha conducido numerosos programas “Encrucijadas”, “Historia confidencial”, “Vida y vuelta”, “Lo pasado pensado”, “El espejo retrovisor”, «Si te he visto, no me acuerdo», “Noticias de ayer”, y «Algo habrán hecho por la historia argentina», para citar algunos.

Acerca de las Jornadas

Las IV Jornadas de Historia y Memoria Local y Regional tienen como disparador predominante el 40° aniversario de la Democracia Argentina.

Son impulsadas por el Instituto Municipal de Historia dependiente de la Municipalidad de Villa María y por los Institutos Académicos Pedagógicos de Ciencias Humanas y de Ciencias Sociales de la UNVM.

Tienen como objetivo estimular, promocionar y difundir las investigaciones relacionadas con la historia de la ciudad y región.

La edición 2023 girará en torno a diferentes ejes temáticos como Estado y Políticas, Procesos económicos y Procesos sociales.

Está destinada a estudiantes, docentes, investigadores/as y público interesado en la temática.

