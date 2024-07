VIDEO: Le robaron la moto y ofrece recompensa para recuperarla

A un vecino le robaron la moto y el hecho quedó registrado en cámara de video. Ofrece una jugosa recompensa y no hacer la denuncia a cambio de recuperarla.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado sábado, a las 05:20 horas, sobre el Bulevar Sarmiento al 750.

“A vos te digo que la sacaste. Esta moto es para uso diario, realmente nos hace falta y mucho. A través de las cámaras se pudo más o menos identificar al chico de la otra moto”, publicó el damnifiado en Facebook.

“No sé por qué o para que la robaste, hasta ahora no te vamos a nombrar. No queremos llegar a la denuncia, queremos probar a ver si podemos llegar a un trato”, continuó.

“La recompensa que habíamos tirado era de 100 mil pesos, pero a vos te digo o a tu amigo, hagamos un trato, me traes la moto y te doy 300 mil pesos”, escribió.

“Yo no quiero saber por qué la sacaste ni nada, solo la quiero recuperar y no llegar a mayores. Vamos a tratar de llegar a un auerdo y de ahí en más si te he visto no me acuerdo”, ofreció el damnificado.

“Yo te doy mi palabra. De lo contrario no me queda más que hacer la denuncia y nombrarte a vos, el que manejaba la moto”, concluyó la publicación.

El número para comunicarse en caso de contar con información es 353-5640890.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.