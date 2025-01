(VIDEO)»En casa de herrero…»: Filman a un agente de tránsito circulando en una moto sin guiño

Un vecino de la ciudad envió a Villa María Ya! un video en el que se observa a un agente de tránsito manejando una moto sin faros de guiño, infracción que no pasó desapercibida.

Lo llamativo del caso es que el vecino que grabó el video denuncia que días atrás le quitaron su moto justamente por no tener el guiño en funcionamiento. “La semana pasada me sacaron la moto estacionada frente a mi trabajo por faltarle un guiño y ahora me encuentro con esto, 270.000 me cobraron para sacarla”, reclamó.

El video evidencia una situación que genera indignación entre los ciudadanos, quienes cuestionan el accionar de quienes deberían dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas de tránsito.

