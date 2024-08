Villa Nueva: mataron a un cachorrito de un disparo (VIDEO)

El pasado jueves, un cachorrito fue asesinado de un disparo en el barrio Natalina de la vecina ciudad de Villa Nueva.

Este suceso tuvo lugar en torno a las 16 y fue dado a conocer a Villa María Ya! por una habitante del sector, quien también aportó un video registrado por una cámara de seguridad en el que se puede apreciar un fragmento de lo sucedido. La mujer narró que poseía dos perros en el patio de su casa, entre los que se encuentra el citado cachorro, que solía jugar cuando alguien pasa en bicicleta o motocicleta, aunque sin morder o agredir, de acuerdo a lo consignado por la ciudadana.

En esa jornada, la vecina decidió abrirles el patio para que los canes puedan salir. Por allí paso una moto y un acompañante, por lo que la pequeña mascota cachorro ladró y jugó a su alrededor, tal como se puede ver en el audiovisual. Sin embargo, inmediatamente corrió hacia la dueña y cayó desplomado.

La mujer pensó que había sido golpeado por una patada u otra situación similar, aunque cuando lo vio para llevarlo al veterinario, notó que en realidad tenía una herida de arma de fuego, que le terminó costando la vida.

Video de lo sucedido: gentileza lector de Villa María Ya!

Finalmente, esta ciudadana no habló de hacer una denuncia, aunque sí decidió hacer público este suceso, para que no quede totalmente impune. Cabe destacar que la Policía se presentó en el lugar, aunque todavía no tuvo respuestas ni están identificados los autores, ya que las imágenes captadas por las cámaras no tienen demasiada nitidez.

Audio: informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

Información de servicio: