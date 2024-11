Villa Nueva: Preocupante relato anónimo denuncia una conducta sospechosa con dos menores

Un relato anónimo en Facebook compartió una preocupante situación vivida en Villa Nueva entre dos adultos no identificados y dos niñas.

El texto, publicado en el grupo “Habla Villa Nueva”, narra un hecho ocurrido el pasado sábado aproximadamente a las 21 horas.

“Fuimos con una amiga a comprar unas cosas para comer, mientras que frenamos en una verdulería en la calle Av. Libertad. A lo que entramos y empezamos a ver una situación rara de dos hombres y dos niñas (de unos 8/9 años)”, comienza el relato.

“Las nenas con la mirada delataban el susto que tenían y los hombres hablando entre ellos, con el celular en la mano y convenciendo a las nenas de que no se fueran porque le iban a comprar unas frutas para que comiesen. Prestando atención a la situación, el hombre les hablaba, se reía y les decía qué estaba ‘esperando’ una transferencia en el celular para poder pagar la compra”, prosigue.

“Me rescaté de todo lo que estaba pasando ahí nomás y las saqué a las nenas afuera en el momento, mientras que ellos se quedaron ahí adentro; cuando nos íbamos ellos salieron afuera y se ve que llamaron por teléfono y miraban a lo lejos”.

“Pudimos acompañarlas caminando hasta la casa y mientras nos iban contando que los hombres éstos estaban sentados primero en la plaza de Villa Nueva y las siguieron hasta la avenida, mientras ellas iban a sus casas, las hicieron entrar a la verdulería y se nota que estaban haciendo tiempo para algo. No me puedo ni imaginar que hubiera pasado, si estaban esperando que llegará alguien a buscarlas, si ellos la cargaban en algún auto, no sé”.

“Después de que las dejamos en su casa, fue la mamá de una de las nenas, al kiosco del frente dónde se habían quedado estos dos hombres ‘charlando’ y empezó a gritarles de todo, las nenas súper asustadas y lo que uno de ellos le dijo fue ‘mira como están vestidas las nenas'”.

“Me parte el alma tener personas en este mundo con la mente tan perversa, tan maldita, de fijarte en la vestimenta de una niña. Y ellas en su mente inocente, las han llamado que le iban a comprar frutas y ellas han accedido porqué le dijeron que eran policías, que las podían llevar a la casa porque ellas estaban solas”.

“Llame a la policía 2 veces y nunca llegó, a lo que ellos empezaron a caminar por lados diferentes y no los encontramos más. Cuiden a sus hijos, cuiden a los niños porque es un segundo. Hoy nos pasó a nosotras y pudimos accionar y hacer algo, pero había gente presente que no se percató de la situación y otras que si, pero que no hicieron nada”.

“Seguro por no meterse, por no tener que ir a declarar a la policía, pero no importa, piensen hoy si esas nenas fueran sus hijas, hermanas, parientes, lo que sea. Gente así hay en todos lados, así que cuidenlos, que no vayan a comprar solos, hablenlos que cada vez que se les acerque alguien que no conocen, que griten y salgan corriendo”.

La publicación concluye con su autor/a comentando que lo hace de forma anónima por miedo a represalias, pero aclarando que la madre de las niñas efectuó la denuncia correspondiente y que irá a declarar cuando la policía le avise.

Información de servicio:

