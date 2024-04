¡A bailar! Dancing Mood llega a Villa Nueva el 11 de mayo

El sábado 11 de mayo la vecina ciudad de Villa Nueva bailará al ritmo de la reconocida banda Dancing Mood, que se presentará en El Perla Eventos (avenida Costanera y puente Alberdi).

Es importante señalar que el recinto abrirá sus puertas a las 21:00, en tanto que las entradas ya pueden adquirirse por PaseShow (www.paseshow.com.ar) y en el RapiPago ubicado en calle Santa Fe al 1202, en Villa María.

Dancing Mood cuenta con un sonido que se va solidificando cada vez más con el paso de los años, y continúa apostando a su estilo instrumental que lo diferenció de casi todas las demás propuestas del roc nacional. Además cuenta con un ritmo que no pasa de moda y una formación sólida, logrando un sonido más rústico, pero con más calidad y claridad.

Tanto en “On The Good Road” (2017) como en Ska Explosion (2015) la banda apuesta a sus propias composiciones, dejando en claro que no se dedica a los covers y que no pierde su sonido único. Además, en 2024 saldrá a la luz su nuevo material de estudio.

Los años pasan, muchas bandas también, aunque Dancing Mood continúa firme apostando a un estilo diferente, pero que logró ganarse su respeto y lugar. Este año cumple 24 años en la escena del under, manteniéndose 100% independiente.

Dancing Mood es dirigida por el trompetista, productor y arreglador Hugo Lobo, quien además es su fundador. Uno de los objetivos de la banda, además del simple hecho de sentir y compartir la música, es reivindicar y difundir las joyas de este arte, dandole un enfoque primordial a los años ’50, ’60 y ’70, y a genios como Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington, Count Basie, Bill Evans, Barry White y The Carpenters, pasados al “Dancing Mood Style”.

60› 70.

Por otra parte, cabe recordar que Dancing Mood se formó en Buenos Aires en diciembre de 1999, y que es una orquesta de tres físicos liderada por ocho instrumentos de viento, con colaboraciones puntuales y esporádicas de otros tantos en sus directos y que, con temas clásicos del reggae junto con otros estilos, se adapta en forma instrumental al ska jamaiquino.

La banda cuenta con una trompeta, tres saxos, dos trombones, armónica, flauta traversa, dándole un toque de originalidad que se complementa con dos guitarras, un teclado, batería y bajo, interpretando un sonido sinfónico que cuenta con una sección de cuerdas en diversos temas de los discos, así como invitados vocales.

Por último, el nombre de la banda deriva de un tema del cantante Roy Wilson, y significa algo así como “De humor para bailar”. A lo largo de los años lanzaron 13 discos independientes y autogestionados, que en 2023 fueron editados en vinilo.

