Accastello en el Concejo: anunció una ordenanza por los caños de escape adulterados

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, acudió hoy al Concejo Deliberante para brindar su segundo informe de esta nueva gestión al frente del municipio, y entre otros anuncios, contó que enviará un proyecto de ordenanza que permite el control y retención de todo vehículo que esté en la vía pública estacionado o circulando con un caño de escape adulterado.

El jefe comunal ingresó a la casona Pereira y Domínguez aproximadamente a las 10 y fue recibido por el presidente del cuerpo legislativo, Juan Inglese, quien dio el puntapié inicial al acto. Antes de la alocución del mandatario local, los niños de tercer grado de la escuela José Manuel Estrada entonaron las estrofas del himno nacional argentino, acompañados por su docente Matías Ormeño.

Posteriormente comenzó la alocución de Accastello, que en primer término pidió un minuto de silencio para conmemorar al secretario de Gobierno de Villa Nueva, Sergio “Cacho” Aguilar, quien falleció en las horas previas.

Luego, habló de la necesidad de internacionalizar a Villa María y mencionó dos grandes ejes de trabajo, con el objetivo de fortalecer la cadena láctea y la cadena del maíz, biocombustible, bioetanol y biogas. También contó que el Gobernador Martín Llaryora le pidió que encabece el cluster lácteo de Córdoba, y que la provincia sea representada por los quesos de la misma manera que Mendoza es identificada con los vinos.

Posteriormente se proyectó un video que narra varios hitos de la gestión de Accastello, como la instalación de 296 nuevos comercios, la instalación de 158 cámaras de seguridad, la puesta en funcionamiento de la Guardia local, las refacciones realizadas en la Terminal, la creación de un campus de la Universidad Siglo XXI o el arribo de la carrera de Ingeniería Civil a la facultad local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Ordenanza por los caños de escape adulterados

Al retomar la palabra, Accastello repasó su gestión, relatando que se colocaron mil luces LED en once meses y anticipando que mañana se presentarán cinco regadores. También habló del proyecto de ordenanza antes mencionado, que será enviado al Concejo Deliberante: “Permite el control y retención de todo vehículo que se encuentre en la vía pública, no sólo circulando, si no que este estacionado, pero que este con caño de escape adulterado”.

“También para aquellos negocios que venden caños de escape adulterados, y también para aquellos talleres que cambian los caños de escape adulterados”, agregó. Asimismo, el intendente explicó: “El colectivo de niños autistas nos ha presentado dos o tres notas muy fuertes, muy duras, los vecinos de algunas zonas de la ciudad están muy alterados por lo que sucede”.

Asimismo, habló de beneficios impositivos para los comerciantes que se alcanzaron en las últimas semanas y del avance de la obra de Circunvalación en el sur de la ciudad, puntualizando que hay chances de que se retome la pavimentación de su arco norte. También contó que acudirá la próxima semana al Concejo Deliberante para debatir el proyecto de Presupuesto y Tarifaria 2025.

Finalmente, Accastello se hizo eco de las palabras pronunciadas ayer en Córdoba por el Presidente de la Nación, Javier Milei, y se solidarizó con los expresidentes Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde.

“Como hombre de la democracia que ha estado mucho tiempo acá no pienso ni que Alfonsin ni que Eduardo Duhalde hayan atentado contra la democracia”, manifestó el intendente.

Cabe destacar que al término de su discurso y del fin del informe de gestión, Accastello brindó una rueda de prensa ante los medios de prensa locales, en donde analizó diferentes aristas de su alocución como el proyecto de ordenanza por los caños de escape adulterados o su solidaridad con Alfonsín y Duhalde.

Video: mirá un fragmento de las declaraciones de Accastello en rueda de prensa:

