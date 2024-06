Acevedo presentó un proyecto de ordenanza para implementar el lenguaje claro

La concejal del bloque Juntos por el Cambio, Evelyn Acevedo, presentó un proyecto de ordenanza que busca la creación del Programa “Acceso a la Información Pública en Lenguaje Claro”.

De acuerdo a lo informado desde el mencionado espacio, este proyecto tiene como antecedente otro que fue recientemente aprobado en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, por lo que ahora buscan que se implemente en Villa María.

Asimismo, indicaron que el objetivo principal es promover el uso del lenguaje accesible y de fácil comprensión de resoluciones, decretos, normativas y todos los textos que emanen de las dependencias del Estado Municipal, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales y empresas y/o sociedades del municipio, planteando que en todos los documentos públicos se deberá emplear un estilo de redacción simple y directo que facilite la comprensión del contenido que se está transmitiendo, con independencia del soporte que se utilice.

Acevedo señaló: “El uso del Lenguaje Claro es para garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a entender y comprender la información pública y facilitarles la comprensión de resoluciones, decretos, normativas y textos que emanan del Estado Municipal”.

Se entiende por lenguaje claro, el basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios, que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano.

El Proyecto establece que sus disposiciones serán aplicables a todo el Estado Municipal y que los sujetos obligados emplearán en todo momento, en actos y documentos públicos, un estilo de redacción clara y directa que facilite la comprensión del contenido que se transmite, con independencia del soporte que se utilice.

A la vez manifiesta que “otros objetivos del lenguaje claro son reducir errores y aclaraciones innecesarias, reducir costos y cargas para el ciudadano, aumentar la eficiencia de la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, reducir el uso de intermediarios, facilitar el control ciudadano a la gestión pública y la participación ciudadana, generar confianza a la ciudadanía, limitar ambigüedades y proveer comunicaciones efectivas.”.

Concluyendo, la edil manifiesta que “La modernización del estado no solo refiere a la incorporación de nuevas tecnologías y la agilización de los trámites, también refiere a la accesibilidad, la transparencia y el control por parte de la ciudadanía. Eso resulta imposible si la información no se entiende y las personas no pueden conocer sus derechos y obligaciones”.

