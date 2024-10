Ciberacoso: amenazó a su ex con publicar vídeos hot

Ciberacoso: Su ex pareja la amenazaba con publicar videos hot y lo denunció ante la Justicia en los Tribunales de Marcos Juárez.

El hecho, que se encuadra como acoso digital o ciberacoso, tuvo lugar en Monte Buey y es investigado por la fiscalía de los Tribunales de Marcos Juárez.

Ante la denuncia realizada el pasado domingo por una joven en relación a recibir amenazas de vulnerar su intimidad, intervino la justicia y la policía secuestró el celular que contendría videos íntimos.

Según la denuncia, una ex pareja de la joven amenazó con difundir videos íntimos si no cumplía con ciertas condiciones. (no fueron especificadas).

La Fiscalía ordenó un allanamiento en el domicilio del hombre denunciado, y secuestró un teléfono celular donde se encontrarían los videos hot.

Se trata de una medida preventiva ante la posible difusión de material que dañe la integridad y privacidad de la víctima.

La Fiscalía continúa con la investigación de la causa a los efectos de determinar las consecuencias legales para el supuesto agresor.

La ley protege la intimidad y la privacidad de las personas, y se prevé sanciones severas contra quienes vulneren esos derechos.

