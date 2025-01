Alerta: Intentan estafas virtuales usando el nombre de Villa María Ya

En las últimas horas, varios lectores han reportado intentos de estafas virtuales en los que personas desconocidas utilizan el nombre y logotipo de Villa María Ya para engañar a los usuarios.

Según los testimonios recibidos, los estafadores llaman a las víctimas con la excusa de actualizar un grupo o mejorar un servicio. Luego, solicitan códigos que llegan por mensaje de texto o WhatsApp, posiblemente con la intención de robar cuentas o realizar fraudes.

Uno de los lectores afectados relató: “Recién me llamaron para actualizar el grupo usando el nombre y logotipo de Villa María YA. Estimo que fue para una estafa o hackeo de cuenta. Me dijeron que querían mejorar el servicio y que brindara los números que me enviaban. Les corté la llamada y reporté el número en WhatsApp”.

Otro vecino, también denunció un intento de engaño: “Recién intentaron cometer una estafa virtual con el logo de Villa María Ya, simulando hacer una encuesta”.

Desde Villa María Ya aclaramos que no estamos realizando ninguna de estas acciones y advertimos a la comunidad sobre este tipo de fraudes. Recomendamos no compartir códigos ni información personal y reportar cualquier intento sospechoso a las autoridades correspondientes.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.