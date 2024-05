Alertan sobre nuevas modalidades de estafa: ¿En qué consiste la “sextorsión”?

El Auditor General de Villa María, Rafael Sachetto, alertó sobre nuevas modalidades de estafa virtual como la “sextorsión”, por la cual se registró una consulta en la Defensoría del Pueblo.

“Es un tiempo de estafas que asumen distintas modalidades, sobre todo las estafas que utilizan medios de comunicación de este tiempo, WhatsApp, redes sociales, y hay de todo tipo”, explicó a Villa María Ya! el titular de la Auditoría General, que días atrás registró una consulta por el tipo de extorsión antes mencionado.

Además, destacó: “Es una época en la cual hay que tener mucho cuidado y estar muy seguro de los accesos que uno tiene, si se trata de redes sociales, si se trata de páginas web, si se trata de teléfonos desconocidos, porque esa muchas veces es la puerta de entrada a la posibilidad de un daño que siempre termina siendo económico”.

“Hay casos peores que terminan involucrando situaciones personales, como la que hemos visto estos días, que ha salido publicado, el caso de las sextorsiones, que son delitos que son estafas vinculando una situación sexual, pero también hay otras estafas que vinculan a bancos, o intentan vincular a bancos, entidades financieras, cuentos del tío, que tienen por objetivo tanto unas como otras sacar dinero”

¿En qué consiste la “sextorsión”?

Consultado por lo que conlleva la sextorsión, Sachetto señaló: “Se trata del inicio de alguna conversación con alguien que no se conoce, mediante un número desde el cual llega un mensaje, y se inicia una charla, este es el relato de la persona que nos hizo la consulta, una charla que quizás en algún punto ha subido de tono, y luego de eso, otro llamado de alguien que en principio sería el mayor a cargo, supuestamente el padre, amenazando”.

“Luego de eso, alguien que simula ser el funcionario de la justicia, ofreciendo un arreglo para evitar los malos momentos, el escrache público, para evitar situaciones en la justicia”, agregó.

Asimismo, Sachetto indicó: “Eso es el anzuelo, el gancho, para motivar lo que viene inmediatamente a continuación, que es el pedido de dinero. Y allí las transferencias a cuentas que vaya a saber dónde están radicadas y la desesperación de la gente”

“Cuando se analiza fríamente toda la circunstancia, hay cuestiones claras que muestran que se trata de una extorsión, y que esas amenazas nunca van a ser cumplidas, porque no existió tal situación ni tal delito, ni existió menor involucrado en la conversación, si no que es todo un armado para lograr el objetivo, que es que alguien te de dinero mediante esa presión”, añadió.

Recomendaciones

Finalmente, Sachetto brindó una serie de recomendaciones para evitar caer en extorsiones como esta o en otro tipo de estafas: “No responder a números que no son oficiales, o no ingresar a enlaces que no son instituciones oficiales, no responder a comentarios o a mensajes que pueden ser insinuadores como en este caso, pero que no lo tenemos ni agendado ni conocemos, porque podemos estar frente a una situación que tiene otras intenciones, y que pueden terminar en una extorsión y en un intento de hackear la cuenta y generar una transferencia, por miedo a que algo se sepa o por miedo que algo le ocurra a un familiar”.

“En definitiva, tener claro que con quien nos comuniquemos tiene que ser alguien oficial de una entidad o que lo conozcamos”, concluyó

Audio: entrevista completa de Patricia Gatti a Rafael Sachetto para Villa María Ya!:

Foto ilustrativa. Crédito: canal12web.com