Ballesteros: habló el abogado de la intendenta electa

El abogado Javier Marcos, quien defiende a la intendenta electa de Ballesteros, Graciela Sánchez, analizó la causa en la que su cliente fue detenida el pasado viernes.

Concretamente, el profesional de las leyes relató en diálogo con Villa María Ya!: «Se comunicó conmigo en forma telefónica alrededor del mediodía, manifestándome que personal policial había ido a su vivienda buscándola para citarla, me puse en contacto inmediatamente con la fiscalía, y obviamente había una orden de detención».

«Ella se encontraba en la ciudad de Córdoba, vino lo antes posible, y a las 18 horas del día viernes nos presentamos con Graciela en la Unidad Judicial», agregó. Marcos también afirmó: «Fraude a la administración pública es una de las imputaciones, y asociación ilícita la otra».

Por otro lado, el abogado de Sánchez señaló: «Se trata de una investigación que lleva aproximadamente seis meses, aparentemente, eso lo vamos a ver el día de la acusación». «En aquella oportunidad cuando se realizó un allanamiento en su vivienda, hicimos una presentación y nos pusimos a disposición de la fiscalía para colaborar con la investigación», añadió.

«He pedido que sea trasladada a la cárcel local»

Asimismo, se refirió a la situación de su cliente: «Está en una situación detenida provisoriamente en la alcaidía de acá de Villa María, ese lugar de detención no cuenta con los medios necesarios para que sea extenso el estadío allí, así que yo he pedido que sea trasladada a la cárcel local y también he solicitado que se lleve a cabo la indagatoria lo antes posible».

«No hay peligro procesal ni peligro de fuga para la detención, pero bueno, vamos a esperar en las próximas horas que decisión toma la fiscal con respecto a esto», añadió.

Además, Marcos señaló que su clienta presidía la organización Mamá Antula: «Desde el año 2021 cumplía la función de presidenta y no olvidemos que la tarea que realizaban ellos era de tratar de que los chicos que estaban en la calle, con problemas de adicciones y de familia, fueran alojados en la institución que está en el barrio La Calera».

«Ellas estaban trabajando no solamente en Mamá Antula, si no también en vínculos, que es otra asociación, estaban todos con un convenio que habían realizado», agregó.

Asimismo, relató: «Estuvieron trabajando todo este último tiempo hasta que comenzó esta investigación, y la fiscal de Instrucción del Segundo Turno ordenó que intervinieran la SENAF, y se hizo una reubicación de estos menores, con lo cual desde el mes de marzo a la fecha no considerábamos que había ningún avance en la investigación, no sabíamos de qué se trataba la investigación y tampoco lo sabemos ahora, lo vamos a saber el día de la indagatoria».

Una detención sorpresiva

Por otro lado, Marcos relató: «Sorprendió la detención porque estábamos a disposición de la Justicia». El abogado puntualizó que Sánchez es «una intendenta electa» y que no es «una persona que vaya a evadir la Justicia, tiene un compromiso social y todo lo demás».

Finalmente, señaló: «Tenemos las herramientas necesarias para pedir la libertad de ella, yo no sé cuales van a ser los pasos a seguir, pero debería ser pronto. Los delitos que se le imputan hasta este momento podrían llegar a ser excarcelables, pero necesito tomar un poco más de contacto con la causa para poder ver los pasos a seguir».

Video y audio: declaraciones de Javier Marcos a la periodista Patricia Gatti para Villa María Ya!:

Foto: El Regional.