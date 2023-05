Ballesteros Sud: Denuncian artimañas en las elecciones a intendente

Desde dos partidos políticos reunidos bajo el nombre de Alianza Unidos por Ballesteros Sud, aseguran que para las elecciones a intendente se acerca a votar gente que no es de allí.

«Queremos hacer pública una situación preocupante para todos nosotros, sobre todo en época electoral. Ballesteros Sud tiene aproximadamente entre 600 y 700 habitantes incluyendo las zonas rurales», comentaron a este medio a través de un comunicado.

«En los últimos 12 años, el padrón electoral se fue incrementando con gente que nadie conoce, con domicilios falsos instituidos en el campo o en las mismas calles del pueblo sin numeración de vivienda, porque las mismas no existen. Esas personas, votan y no habitan en la localidad, siendo desconocidos para todos».

«El último padrón, desde el año 2019 al 2023 se incrementó con 334 cambios de domicilios a la vez. En cuanto, el padrón actual para las elecciones del 11 de junio de 2023 cuenta con un total de 2134 electores, considerando que el 85% de ese padrón emite su voto».

«En el año 2021, la elección legislativa terminó con 299 votos a favor del candidato del Frente de Todos, Martín Gill».

«Esas personas cambian de domicilio a cambio de adquirir las Licencias de Conducir y desgraciadamente cambiarían el resultado electoral. Con esos números podrían resolver quién sería el próximo intendente».

«Para este gobierno local, el único método es la trampa. Es ver cómo ellos pueden quedarse en el poder. No les importa cómo; no les importa los vecinos, no les importa absolutamente nada. Sólo les importa perpetuarse en el poder».

«Te van a llamar por teléfono, van a querer negociar tu voto. Si no sos de Ballesteros Sud, NO VENGAS A VOTAR. Seguirán imponiendo su autoritarismo, y pisoteando a todos y cada uno de los ciudadanos de esta localidad», concluyó el comunicado.