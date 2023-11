Barrio Poetas Argentinos: vecinos denuncian abandono por parte del municipio villanovense

Durante las últimas horas, los vecinos y vecinas del barrio Poetas Argentinos de Villa Nueva denunciaron que el vecindario sufre abandono por parte del gobierno municipal.

Concretamente, el presidente de la comunidad ubicada en el kilómetro 163 de la ruta nacional 158, Alberto Arce, destacó: “Pese a innumerables llamadas, mensajes y presentaciones de cartas solicitando urgencia en la atención de temas muy importantes, el Estado local nos clava el visto, no nos atiende y mucho menos acciona. Es una vergüenza tener que rogar e insistir todos los días para que cumplan con sus obligaciones. Desde que se conoció el resultado de las elecciones, todo se vino a pique como en la mayoría de los barrios de la ciudad”.

Por otra parte, mencionó: “El mantenimiento de espacios públicos está ausente desde hace varios meses y las plazas están tapadas de yuyos. Desde el área de reclamos nos dicen que no saben que respuesta darnos, desde el área de Centro Vecinales nos clavan el visto incluso en el grupo que compartimos con otros barrios, y en Relaciones Institucionales ni que hablar. Brillan por su ausencia y les quedó gigante la camiseta. Es un gobierno que se va dándole la espalda a todos los vecinos que le dieron la confianza para conducir por dos períodos”.

“Estamos cansados. Hay una ordenanza que dice que el regador debe pasar mínimo una vez por semana, y en realidad sólo paso 1 vez en casi 10 años. También hay una ordenanza que prohíbe la construcción de galpones y sin embargo dieron el ok de palabra para que edifiquen y generaron malestar y diferencias en nuestra comunidad. Nos dijeron que habían llegado todas las luminarias LED para reemplazar las de sodio, y un par de meses después de tanto insistir nos dijeron ‘perdón, pero las luminarias no van estar’. ¿Dónde están entonces? No hay mantenimiento de calles, no pusieron en funcionamiento las alarmas comunitarias por la que tanto tiempo estuvimos trabajando para que lleguen y ser parte del programa de seguridad vecinal”, agregó Arce.

Asimismo, señaló: “Tuvimos que desactivar un punto limpio de clasificación de residuos porque no venían a retirarlos. En este barrio todo lo hicimos nosotros: elementos de las plazas, nomencladores, cartel de ingreso, señalética, cámaras de seguridad, espacio de fútbol con arcos para nuestros niños, plantación de árboles nativos y su respectivo riego (también construcción de un pilar de agua), luminarias para que el barrio pueda al menos verse desde la ruta ya que desde el Puente Andino hasta el cruce de Ruta 2 la visibilidad en nula y un peligro latente de una tragedia, como ya ocurrió con dos banderilleros a 1000 metros de aquí. La recolección de residuos debería tener tres días como mínimo en el calendario semanal y apenas contamos con uno”.

Por otro lado, Arce agradeció a los referentes barriales: “Así como se solidarizaron con nosotros, nosotros lo hacemos con ellos”. “Incluso de la vecina ciudad de Villa María que también nos brindaron su apoyo”, añadió.

Asimismo, manifestó: “El intendente electo Ignacio Tagni ya está en conocimiento de todas estas carencias e incumplimientos y nos manifestó el compromiso de ponerse a trabajar en ese sentido. Vino 4 veces al barrio en calidad de concejal en un año y eso nos da esperanzas”.

Finalmente, señalaron en el comunicado enviado a la redacción de Villa María Ya!: “Nuestro equipo de Centro Vecinal trabaja en la función pública sin percibir remuneración. Es una vergüenza que todos los funcionarios que cobran por su trabajo no cumplan sus obligaciones. Nos llenaron de promesas, espejitos de colores, nos palmearon la espalda, no atienden el teléfono, y quedó clarísimo que le bajaron la persiana al municipio, como si esto fuera un juego de vender humo en las redes sociales con una ciudad que crece cuando en realidad se prende fuego por el abandono de los barrios y el malestar de sus vecinos”.

“Muestran otra realidad y eso produce más fastidio. Hubieran renunciado si no estaban a altura de la derrota, porque la ciudadanía está pagando muy caro su enojo con el pueblo que esta vez decidió no acompañarlos en una nueva gestión. Por último destacar que en esta exposición hablamos en representación de los vecinos y vecinas del Poetas Argentinos y todos los barrios de Villa Nueva que padecen esta falta de responsabilidad del gobierno local”, expresan en la misiva.

