Barrio San Martín: una vecina sufrió dos robos en veinte días

Una vecina de barrio San Martín, Alejandra, fue víctima ayer de un nuevo robo, el segundo en un lapso de aproximadamente 20 días.

En la ocasión anterior, la mujer había sufrido la sustracción de una garrafa y una estufa eléctrica, que es el único medio de calefacción que poseía para estos días fríos. Ahora, relató a Villa María Ya! lo sucedido en las últimas horas: “Regreso de mi trabajo 13 horas, 12:45, y encuentro el candado roto de la puerta de rejas del ingreso a mi casa, después quiero ingresar a la cocina, que es la única entrada que tengo, por la cocina, y me habían roto la puerta”.

“Me robaron garrafas, me robaron herramientas, me robaron varias cosas chicas, pero lo peor es el desastre que hicieron, porque me tiraron todo, me revolvieron toda la pieza”, relató Alejandra. Además, destacó: “La otra vez me llevaron la garrafa y la estufa, ahora me llevaron la garrafa, me llevaron los cajones de herramientas, los cuchillos, cosas así chica, una mixer que tenía”.

Consultada por los medios de calefacción que utilizaba, la vecina destacó: “La que me robaron -en la otra oportunidad- fue una estufa eléctrica, y yo tengo una estufa garrafera, que es la que estaba usando”. También agregó que tiene “insuficiencia renal crónica” y que por ello no puede “estar pasando frío”.

“La garrafa me la habían prestado, porque yo no podía comprar otra, y bueno, me robaron”, mencionó. Finalmente, contó que ya hizo la denuncia policial pertinente y que si alguien posee una estufa para prestarle o donarle, puede contactarse con Villa María Ya! (click aquí).

“Una garrafa y una estufa es lo esencial para mí. Yo ahora no tengo con qué cocinar, no tengo con qué calentar la casa, nada”, concluyó.

Audio: entrevista de la periodista Patricia Gatti a Alejandra para Villa María Ya!:

