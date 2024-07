Causa Grupo Fonte: allanaron cajas de seguridad en AERCA

Durante las últimas horas, la Justicia Federal de Villa María ordenó allanamientos en cajas de seguridad ubicadas en la sede de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino (AERCA), en el marco de la causa que procura determinar si los directivos del Grupo Fonte evadieron o no impuestos e incurrieron en el delito de lavado de activos.

Precisamente, cabe destacar que aún no hay imputados en este caso, aunque el pasado 13 de junio se realizó una decena de allanamientos en Villa María, Villa Nueva y Villa Carlos Paz, tanto en los domicilios particulares de los titulares del grupo como así también en oficinas de la empresa, estudios contables y escribanías.

En esa oportunidad, se decomisaron tarjetas de crédito, chequeras, facturas, remitos, contratos, escrituras y libros contables, así como la suma de 22 mil pesos y casi 200 mil dólares, junto a trece vehículos. Sin embargo, la Justicia Federal siguió avanzando en la investigación, y de la documentación secuestrada en esa oportunidad advirtieron que había otro lugar en donde guardaban dinero.

De esta manera, en las últimas horas se conoció una información oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, que indica que efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Villa María, perteneciente a la Gendarmería Nacional, junto al personal de la delegación local de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con la correspondiente orden judicial, allanaron la sede de AERCA.

Cabe destacar que el procedimiento no se realizó sobre la institución, si no que se debió al hecho de que allí funcionan cajas de seguridad. Así las cosas, los uniformados tenían la disposición de abrir un total de tres cajas que están a nombre de Franco Pogliotti y Nicolás Bertello, aunque no intervinieron las restantes, desde las que secuestraron 260 mil dólares.

Audio: informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

