Chupina frustrada en el Colegio Trinitarios

Durante la semana que transcurre, 10 pibes del primer año del secundario del Colegio Trinitarios, quisieron hacerse la chupina y retirarse unos minutos antes del colegio sin hacer la formación habitual.

Tuvieron un error de planificación, no previeron la logística de huida y no enviaron un espía adelantado, para que visualizara la salida. Mientras ellos escapaban furtivamente, fueron encontrados en su retirada por la propia directora del Colegio, quien los mando a ingresar de nuevo al establecimiento, donde, como correspondía fueron severamente castigados con 5 amonestaciones a cada uno.

Cuando todo parecía que quedaría en esa simple anécdota, lejos de amedrentarse y hacer reflexionar a sus hijos, varios de los padres de los niños sancionados, fueron a quejarse enérgicamente a las autoridades del colegio, quienes para no hacer más olas decidieron salomónicamente, reducir la pena, de 5 amonestaciones, a una firma en el libro de disciplina. Es decir, un simple chas chas.

No es el único caso reciente de indisciplina, cabe recordar que la justicia villamariense investiga a un grupo de jóvenes de entre 12 y 14 años por adulterar fotos de compañeras de curso y ponerle otros cuerpos desnudos, que no sólo las habrían vendido sino que además las extorsionaban pidiéndoles plata a las víctimas, dos de los cuales son del mismo Colegio Trinitarios. No se descarta la visita al Colegio del Inspector de Nivel Medio del Ministerio de Educación de la Provincia, Sr. Jorge Valdez.

Foto: Google Streetview (2023).