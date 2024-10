Circuito halloweenero: Pasás por 8 locales y participás de un super premio

Este jueves 31, más de treinta comercios del centro villamariense se pusieron de acuerdo para festejar Halloween con una actividad libre, gratuita y apta para todo público.

El evento comenzará a las 17:30. Guiándote con un mapa interactivo (Ver QR), tenés que pasar por 8 de los 32 locales y llenar un tarjetón (podés elegir los locales libremente y no es necesario comprar nada).

Una vez hecho el recorrido y llenada la tarjeta (la cual se consigue en cualquiera de los negocios), se dejará en una urna ubicada en la Municipalidad. Hay tiempo hasta las 20:30.

Siguiendo estos pasos, participás por una orden de compra de 35.000 pesos en cada uno de los comercios adheridos. Además, el circuito contará con golosinas y sorpresas varias para lo participantes.

Al respecto hablamos con Ornella Bonansea, dueña de Bla y quien ideó esta iniciativa el año pasado, cuando lo hicieron con 10 locales.

“Se me ocurrió hacer un recorrido por esta parte del centro nueva (del lado sur de las vías), así que invité 10 locales vecinos y todos se sumaron”, comentó.

“Como el año pasado salió bien y mucha gente se quedó con ganas de participar, este año se me ocurrió abrir la concocatoria, invitar más locales e ir a la Muni a proponerselos. Se sumaron y me brindaron su apoyo, por eso el recorrido termina en la Muni y va a haber varias sorpresas que no puedo contar”, agregó.

“Es una propuesta divertida, creativa e innovadora para que la gente se despeje, recorra locales y pasee por el centro y disfrute, en familia, con amigos, como más les guste”, concluyó.

Los locales adheridos

1- Fronda Boutique Gral paz 270

2- Desiguales Tomas Edissok 227

3- Tienda Baris 9 de julio 347

4- Lacteos Premium Rivadavia 268

5- Ro x cuatro San Martin 158

6- La Panchoneta Bv sarmiento 899

7- Mon Lolo Tucuman 512

8- Mon Lolo CL 9 de julio 126

9- Mi Mundo Indumentaria San Juan 789

10- —–

11- Celebra Mendoza 1047

12- Optica Perez Corrientes 1032

13- Junior B Santa Fe 1098

14- Vinicius Bv España y Catamarca

15- Roncco gourmet Entre Rios 1070

16- Pipens Tucuman 817

17- Mundo cotillón Hipolito Yrigoyen 243

18- Super lim rivadavia 210

19 – Agus Mr Nails San Juan 685

20- Quiero Mis Roxy Mendoza 1195

21- Muy Chulas Mendoza 1371

22- Bla Bla Rivadavia 250

23- Bla bla Mendoza 1034

24- Mayo Helados Entre Rios 539

25- Mayo Helados costanera

26- Boutique deco Entre rios 708

27- Estamos Acá Corrientes 581

28- Noth Coffee Manuel Belgrano 273

29- Pipens Cafe Tucuman 817

30- Creatiff Grafica 9 de julio 451

31-Blow Mendoza 1195

32- La casa del Blanco Corrientes 1123

33- New Paradise Bulevar Cárcano 520

Información de servicio:

Información de servicio: