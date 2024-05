Colegio de Abogados: Itatí Demarchi asumirá la presidencia el 31 de mayo

La flamante presidenta electa del Colegio de Abogados de Villa María para el período 2024-2026, Itatí Demarchi, asumirá formalmente este cargo en un acto que se realizará el 31 de mayo a las 19:00 en el Centro Cultural Antonio Sobral, perteneciente a la Biblioteca Bernardino Rivadavia, ubicado en Mitre al 126.

Cabe recordar que la candidata se impuso en comicios que no estuvieron exentos de polémica, y que se convirtió en la primer mujer que fue electa para ocupar la presidencia de la entidad. Otras abogadas ya habían liderado la institución, aunque no tras ganar una contienda electoral, si no que estaban en la directiva como vicepresidentas y quedaron a cargo por renuncia o licencia de titular.

Finalmente, la comisión estará integrada mayoritariamente por los miembros de la lista de Demarchi, así como por tres vocales de la propuesta que perdió en estas elecciones.

Audio: Informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

