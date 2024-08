Condenaron a once bandidos del barrio Botta

Se condenó hoy en los Tribunales de Villa María a 11 jóvenes del barrio Botta que cometieron un sinfín de delitos en los últimos años.

Los hechos por los que fueron juzgados ocurrieron entre 2019 y 2023, e incluyen múltiples robos, delitos contra las personas, en algunos casos con armas, amenazas y golpizas por gente que pasaba por el barrio Botta, contra víctimas de robos y también contra familiares.

Se trata de 10 hombres y una mujer. 4 llegaron al juicio en libertad y 3 no comparacieron porque no los encontraron o no se presentaron a declarar; el resto estuvo en la audiencia pero se encuentran detenidos con anterioridad en el penal villamariense.

Los jóvenes juzgados tienen entre 20 y 26 años, la mayoría con consumo problemático de marihuana, cocaína y/o alochol, con secundario incompleto. Si bien algunos provienen de otras localidades, todos tienen en común haberse criado en el barrio Botta.

La lista de condenados

Elías Abeldaño, de 22 años. Es padre, dejó la secundaria en tercer año y es empleado en una chacarita. Dijo que las drogas quedaron atrás. Se hizo cargo de los hechos y fue condenado a tres años de prisión.

Brisa Acuña, de 23 años. Es madre, dejó el secundario en segundo año. Se hizo cargo de los hechos y fue condenada a tres años de prisión condicional, por lo que seguirá en libertad.

Alexis Lorca, de 21 años. Es padre y está radicado en San Francisco; dejó el secundario en primer año y trabaja de albañil. Se hizo cargo pero no tuvo pena porque era menor de edad al momento de los hechos.

Eduardo Lorca, de 20 años. Está radicado en Las Varillas; dejó el secundario en primer año. Se hizo cargo pero no tuvo pena porque era menor de edad al momento de los hechos

Brian Alvarez, de 22 años. Dejó el secundario en segundo año, trabaja de albañil y dijo que antes consumía drogas. Tiene una condena anterior por robo calificado por escalamiento en grado de tentativa. Confesó los hechos y fue condenado a un año, pero se unificó con la pena anterior quedando en un total de tres años.

Facundo Bárcena, de 26 años. Dejó el secundario en segundo año, trabaja en la construcción. Consumo de cocaína, marihuana y alcoho. Se hizo cargo y recibió tres años de ejecución condicional.

Tomás Carranza, de 21 años. Dejó el secundario en primer año, trabaja de albañil. Consumo de cocaína y marihuana. Se hizo cargo de los hechos y fue condenado a tres años de cumplimiento efectivo, pero no se impondrá hasta que quede firme ya que tiene otra causa en la fiscalía de instrucción del segundo turno.

Axel Cotto, de 21 años. Es padre, dejó la secundaria en primer año y trabaja de vendedor ambulante. Consumo de cocaína y marihuana. Se hizo cargo y fue condenado a tres años de prisión con ejecución condicional.

Fernando Galindez, de 24 años. A diferencia del resto, vive en el barrio Industrial. Dejó el secundario en primer año, trabaja de albañil. Consumió cocaína desde muy joven y tiene una condena anterior de tres años con ejecución condicional. Se hizo cargo y su pena se unificó con la anterior, quedando en un total de tres años.

Agustín Miranda, de 23 años. Nacido en San Francisco, dejó el secundaraio en segundo año y trabaja de vendedor ambulante. Aceptó los hechos y fue condenado a tres años y seis meses de prisión.

Fernando Sarmiento, de 24 años. Nacido en Córdoba, dejó el secundario en tercer año y trabaja de albañil. Consumió marihuana y cocaína desde los 15 años. Reconoció los hechos y se arrepintió, fue condenado a tres años de prisión.

El vocal fue el Dr. Félix Martínez y el fiscal de Cámara fue el Dr. Francisco Márquez. Todos los imputados fueron representados por la asesora letrada Ivana Castoldi, excepto Brian Álvarez (defendido por Jorge Bustos), Fernando Galíndez (defendido por Martín Silvano) y Agustín Miranda (defendido por Florencia Vottero).

