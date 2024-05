Condenaron a un hombre por robar en un comercio con un arma de juguete

La Cámara del Crimen de Villa María condenó a David Ezequiel Bustos (30) a tres años y seis meses de prisión, luego de encontrarlo culpable del delito de “robo calificado por el uso de arma de utilería”.

Concretamente, el ciudadano nacido en Córdoba capital llegó a la audiencia defendido por la asesora letrada Ivana Castoldi, en tanto que la sentencia fue impuesta por la jueza Edith Lezama de Pereyra y la acusación estuvo sostenida por el fiscal fue Francisco Márquez.

Bustos está detenido desde el 21 de octubre de 2022, día en el que portando un arma de utilería se hizo presente en el comercio Lampfal Bijouterie, ubicado en calle Alem al 200 de Villa María. Según lo informado a este medio, el condenado se dirigió al mostrador en donde se encontraba el empleado del negocio, a quien le entregó un cronómetro para que le coloque la malla.

Posteriormente, el sujeto extrajo el revólver de utilería y apuntó al trabajador, a quien le manifestó: “Vos sabés como es esto, dame la plata, dale no te pares, no hagas gestos, disculpá que haga esto pero tengo que darle de comer a mis hijos, si no me complicás lo hacemos rápido y me voy”.

Luego, le ordenó que se encerrara en el baño, y aprovechó para apoderarse de un paño con 70 anillos metálicos, 47 relojes y una billetera de mujer que contenía en su interior 1140 pesos en billetes de distinta denominación.

Tras este hecho y su detención, Bustos llegó a juicio y fue condenado a la pena antes mencionada, con declaración de reincidencia. Además, dispuso el decomiso del arma de utilería en cuestión y que el Servicio Penitenciario le ofrezca al sujeto la posibilidad de completar sus estudios secundarios.

