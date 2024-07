Conmoción en Córdoba por el asesinato de una joven a manos de su amigo

Catalina Gutiérrez, de 21 años, fue encontrada sin vida en un automóvil que intentó ser incendiado. Un presunto amigo se quebró y confesó el crimen.

Sucedió en algún momento de la pasada noche en la ciudad de Córdoba. La joven salió de su casa para ir a jugar al bowling a Patio Olmos.

Sus padres y su novio comenzaron a preocuparse cuando dejó de responder los mensajes y cuando se percataron de que no volvía a casa.

Mediante el sistema de rastreo de Apple, la policía dio rápidamente con el lugar donde estaba el celular. En el barrio Ampliación Kennedy, se encontró el auto que manejaba Catalina con su cuerpo sin vida adentro.

El Renault presentaba señales de un intento de prenderlo fuego. Nuevamente mediante el mismo sistema de Apple, los agentes descubrieron que otro celular estuvo allí al momento de los hechos.

Se trata de Néstor Soto, también de 21 años, compañero de la Facultad de Arquitectura y presuntamente del mismo círculo de amistades que la víctima.

Este fue detenido y según informó el Doce TV, se habría quebrado y confesado el crimen. Desde el entorno de Catalina comentan que el asesino habría estado enamorado de ella pero no era correspondido.

La hipótesis de la Justicia es que Soto hizo que ella pasara por su casa, ubicada en barrio Jardín, y allí cometió el crimen.

Luego la habría subido al auto, ya inconsciente por los golpes propinados, y en el descampado intentó incendiar el vehículo; el fuego no se propagó pero el monóxido de carbono mató a la joven.

“Es algo que no podemos entender, es un dolor que me parte el alma. No lo entiendo. No puedo creer que mi hija, una diosa, divina, alegre, una estudiante perfecta, nunca más volvió”, comentó a los medios el padre de Catalina.

“Él era alguien allegado a ella, lo invitaba a casa, él la invitaba. Es un desquiciado. Que se pudra en la cárcel”, dijo sobre Soto.

