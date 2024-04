De la “urna de Troya” al tole-tole: los mejores videos del escándalo en el Colegio de Abogados

Durante la noche del jueves, se vivió un verdadero papelón en el cierre de las elecciones del Colegio de Abogados de Villa María (CAVM).

Concretamente, hubo un empate 287-287 y cuatro votos que fueron emitidos en Oliva terminaron siendo impugnados por una de las listas que participaba en la contienda electoral. tras una extensa deliberación, no se definió si esos sufragios eran válidos o no, por lo que la Junta Electoral determinó que pasaran al menos 24 horas para definir la situación y que se conozca si estos comicios tienen o no vencedor.

A continuación, te compartimos una serie de videos que ilustran el minuto a minuto del cierre de la polémica elección:

Así anunciaban los resultados y reinaba la paz

La interventora explica el porqué de los errores

Los abogados de ambas listas discuten cómo resolver la situación

Así llega la “urna de Troya” desde Oliva

La Junta Electoral denuncia amenazas

Así terminaba todo: explicación de la Junta

