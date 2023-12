Denunciaron a un profesor de la cárcel por truchar certificados de cursos

Según fuentes off the record, altas autoridades de la cárcel villamariense denunciaron a un profesor que otorgaba certificados a internos que no habían asistido a los cursos.

A través de los cursos CEDER, en los que se enseñan oficios tales como panadería, pastelería, mecánica, carpintería, etc, se le ofrece a los presos una posibilidad de reinserción laboral en la sociedad.

Por cada curso completado, se les reduce un mes de la pena. Obviamente, para acceder a estos beneficios deben cumplir con ciertos requisitos, y uno de ellos es la asistencia.

La perdiz saltó cuando el viernes pasado se entregaron las planillas de asistencia y los certificados de cursos terminados: en dicha planilla va una firma del interno y también del docente, dando fe de la asistencia del primero.

En el caso de un preso, figuraba con una asistencia del 100% al curso de panadería y pastelería, pero cuando fue entrevistado este reconoció haber asistido a una sola clase.

Esto derivó en una investigación en la que se descubrieron más casos similares. Primero se abrió un expediente interno manejado por el Tribunal de Conducta Penitenciario.

Posteriormente, la denuncia penal fue efectuada en la fiscalía de instrucción de la Unidad Judicial de Villa María.

