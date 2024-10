Denunucia maltrato de parte de los guardias de un local nocturno

Un vecino denunció ante este medio un hecho de maltrato que habría sufrido anoche de parte de los guardias de seguridad de un local nocturno.

Se trata del “Maracaná”, cancha de fútbol 5 que los fines de semana por la noche funciona como salón de fiestas y boliche bailable.

“Uno de los guardias me agarró del cuello, me trató de pelotudo, me insultó a más no poder porque supuestamente había abierto una ventana, lo cual no fue así”, comentó el denunciante.

“Me agarraron de a dos, del cuello, y quisieron sacarme insultándome a más no poder por una simple ventana. Si no fuese porque mis amigos saltaron me hubiesen sacado, y uno de los guardias me pegó para que no me resistiera”, agregó.

En el lugar, ubicado sobre la calle Antonio Sobral, en el barrio Centro Sur, no habría existido presencia policial ni tampoco de Seguridad Ciudadana o la recién inaugurada Guardia Local.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.