El hombre en situación de calle defendió a los tiktokers locales

Durante las últimas horas, el hombre en situación de calle al que unos jóvenes locales le habrían hecho una broma aclaró que recibe ayuda de parte de ellos y que él mismo se habría ofrecido para participar de un video de TikTok.

Precisamente, fue a través de un video publicado en la cuenta @insoportablessx2, que también fue enviado hacia la redacción de Villa María Ya!. Allí, acompañado por uno de los tiktokers, manifestó: «Ellos siempre me han dado una mano, yo me he ofrecido para TikTok, nunca me hicieron bullyng ni nada, y son los chicos que siempre me están ayudando en todas».

«Dejen de estar hablando porquerías porque no es así, por favor, con todo respeto para toda la gente, no son las cosas así como ustedes están diciendo, como piensan, son compañeros, amigos míos, así que siempre están dándome una mano con todo lo que pueden», agregó.

Cabe señalar que ayer este medio había publicado una noticia sobre un video, publicado en TikTok y reenviado a este medio por un lector, que mostraba a los tiktokers dándole un líquido en su boca al ciudadano cuando este estaba durmiendo en la Costanera, a escasos metros de la bajada Entre Ríos.

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.