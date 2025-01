El menor al que le disparó un policía en la cara pide justicia: «Me tiró a matar»

Joel Pedrozo, de 16 años, recibió un disparo en el rostro en un operativo policial realizado en el barrio Botta en agosto del año pasado.

Por el hecho quedaron detenidos Eslem Vílchez y Sergio Damián Pucci, quienes estuvieron alojados varios meses en el pabellón de policías de Bower pero fueron finalmente liberados en diciembre.

Cuando se le preguntó a Joel cómo se encuentra actualmente, la respuesta fue la siguiente: «No me afectó casi nada. Me fracturó nomás el cráneo, el tímpano y todo este tema del lado del pómulo».

«Quien me disparó fue Vílchez», aseguró el joven. En el marco del mencionado procedimiento, Joel comentó simplemente que «estaba viendo y la ligó».

«Me tiró a matar»

«En el tímpano siento un zumbido, no escucho bien, escucho de un solo oído», sostuvo respecto a las secuelas. Actualmente es encuentra viviendo en un pueblo de la región, en la casa de sus suegros, con su novia y su hijo de 9 meses.

Asegura que no recibió ningún tipo de ayuda de la Provincia ni de ninguna entidad gubernamental. «No puedo trabajar, no tengo ni para comer. Me marea el sol, no puedo mirar para arriba», explicó.

«Quiero que paguen por lo que me hicieron. Siendo policías no pueden disparar con balas de verdad, de 9 milímetros, no me mató de pedo«, concluyó el joven.

Informe de Patricia Gatti

