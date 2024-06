El Municipio presentó 10 propuestas de recomposición salarial

El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) sigue con contradicciones e indefiniciones, aun cuando en la jornada de hoy rechazó la propia propuesta que ayer el municipio les había aprobado en el marco de la Conciliación Obligatoria que se gestiona ante la Secretaria de Trabajo, con sede en Córdoba Capital.

Según pudo conocer este medio, la propuesta impulsada por el colectivo sindical establecía incrementos al básico y otros con carácter no remunerativo entre julio y octubre. Alcanzado $100.000 al básico y $ 120.000 en concepto no remunerativo para esos cuatro meses.

Además, la propuesta incluye que, en el mes de octubre, se retome la Mesa de Discusión Salarial para abordar el mismo desde el mes de noviembre en adelante.

Si bien, quienes participan de esta mesa de negociación no quieren hacer declaraciones, una fuente municipal dejo trascender su preocupación por el tono del reclamo y “porque evidentemente no quieren acordar, hicimos 10 propuestas y hasta rechazaron la que ellos mismos acercaron”, dijo en off y agregó “quieren condicionar la prestación de los servicios de la ciudad, y entorpecer la vida de los ciudadanos y alterar la paz social.”

No obstante, el funcionario dijo que el diálogo siempre es fundamental y que en una negociación es de dos partes y cerró diciendo: “cuando uno no quiere, dos no pueden”.

Por estas horas, se aguarda una nueva convocatoria de la secretaria de Trabajo provincial.