El “resortín” de Villa del Rosario: tomó tanto que se olvidó de la pierna ortopédica

Días atrás, un vecino de Villa del Rosario habría perdido su pierna ortopédica en el marco de una intensa noche de caravana.

Concretamente, en una publicación de Facebook una persona alertó que la prótesis se encontraba en la calle Sarmiento, en el ingreso a la localidad. Aparentemente, se le avisó sobre esta situación a su propietario, quien envió un audio en el que afirmó: “Sí, me chupé y la perdí a la pata, la perdí, me chupé y la perdí, no se donde la perdí. ¡Ahí ‘tá vo’! ¡Oh, mirá vo’! ¡No!”.

Por último, es importante señalar que la situación se volvió viral y que por intermedio de un lector llegó a la redacción de Villa María Ya!, donde no se duda en publicar este tipo de situaciones. Todavía no se sabe si el vecino en cuestión ya cuenta con su pierna ortopédica, aunque este sería el final que debe tener esta historia.

