El villamariense Gonzalo Berterame se va de Morón

El futbolista villamariense Gonzalo Berterame rescindió contrato con Deportivo Morón, club que juega actualmente en la Primera Nacional.

El delantero, que marcó un gol contra Nueva Chicago hace unas semanas, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde recibió elogios de parte de los hinchas de El Gallo del oeste bonaerense.

Hoy me toca despedirme de este club que tanto me dio. Después de varios años de lucha, sacrificio y alegrías compartidas, llegó el momento de emprender un nuevo camino. Quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes por el apoyo incondicional que me brindaron en cada partido, en cada entrenamiento, en cada rincón de este hermoso club.

A mis compañeros de equipo, gracias por todos los momentos vividos, por el trabajo en equipo y por la amistad que me llevo. A los entrenadores, dirigentes y al personal del club, mi eterno agradecimiento por la confianza y el esfuerzo que pusieron en mí.

Al hincha, ese que nunca dejó de alentar, que siempre estuvo presente en las buenas y en las malas, a ustedes les debo el orgullo de haber defendido estos colores. El Gallo siempre va a estar en mi corazón.

Me voy con recuerdos imborrables y con el agradecimiento eterno por cada uno de los momentos que compartimos. ¡A todos ustedes, muchas gracias! ¡Hasta pronto, Morón!

En su paso por el club, Berterame disputó 64 partidos (57 como titular y 7 como suplente) y convirtió 7 goles. Aún no se sabe cual sería su próximo equipo.

