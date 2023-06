Elecciones: el Frente de Izquierda Unidad propone «una alternativa de los trabajadores»

A menos de 20 días para las elecciones provinciales, la candidata a vicegobernadora por el Frente de Izquierda Unidad, Soledad Díaz, y el candidato a legislador, Emanuel Berardo, dialogaron con Villa María Ya! y hablaron de la actualidad política y sus propuestas para los comicios.

«Estamos recorriendo toda la provincia llevando un poco un planteo de independencia política y una alternativa de los trabajadores frente a una crisis, no solo de un gobierno, sino de todo un régimen político», manifestó la postulante, que acompaña en la fórmula a Liliana Olivero. Además, afirmó: «Hoy estamos hablando en la Argentina, y en nuestra provincia, de un crecimiento de la pobreza».

«El 57% de los niños están en la pobreza, es decir que no hay una respuesta por parte de este régimen, y en este sentido es necesario establecer una alternativa, eso es lo que estamos postulando desde el Frente de Izquierda», agregó.

Asimismo, Díaz manifestó: «Nuestros planteos están muy arraigados a los reclamos que levanta el pueblo trabajador hoy, que es la defensa del salario y la jubilación, que la obra pública sea destinada a satisfacer las necesidades de las mayorías trabajadoras, como el déficit habitacional».

La candidata habló de «establecer también la creación de fuente de trabajo genuino, unido también a la obra pública» y de «una salida a la crisis, que represente verdaderamente los intereses de las mayorías y no de un pequeño grupo, puñado, de la clase capitalista que hoy se beneficia con la fuga de capitales, con el dólar agro, con diferentes tipos de privilegios, y que finalmente no quedan en la Argentina, sino que se destina para seguir acentuando esa bicicleta financiera que no da respuesta a la necesidad de los trabajadores».

«Hay una disgregación de los partidos políticos»

Por otra parte, consultada por el acercamiento del Gobernador Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio (JxC), Díaz respondió: «Estamos haciendo un análisis de que en general hay una disgregación de los partidos políticos, fruto de esta crisis que es responsabilidad de todos los que han gobernado, no estamos hablando de un gobierno, sino de todos los que gobernaron».

«Cambiemos no hace más de cuatro años estaba en el Gobierno, y dejó la situación que hoy tenemos en la Argentina. Lo mismo ha profundizado el kirchnerismo a nivel nacional», agregó. Asimismo, señaló: «Que hoy se hable de una integración del PJ de Schiaretti, a un frente con Cambiemos, habla también de que no hay fisuras en cuanto al programa que defienden todas estas fuerzas».

«Hay un miedo muy profundo a lo que puede implicar en nuestra Argentina un estallido social, frente a un escenario de profundización del ajuste», añadió. Díaz consideró: «Todas las fuerzas políticas que se presentan y se proponen para gobernar, van a continuar con este pacto con el FMI, y están estudiando la forma de llevar adelante un gobierno de coalición que les garantice poder llevarlo adelante en este sentido».

El Frente de Izquierda, no solamente con sus planteos, sino también con un programa y una intervención directa en la organización de los grandes procesos de lucha, del movimiento de trabajadores ocupados, desocupados, de las mujeres, del movimiento ambiental, de la juventud, que incluso frente al descontento frente a todo este régimen por ahí escucha planteos fascistas como los que defiende Milei, Villarroel, y en ese sentido les planteamos que hay una alternativa, es que es de los trabajadores, y en ese sentido la defensa de nuestros intereses.

Berardo: «Todos responden a los mismos intereses»

Por otro lado, Berardo resaltó que el Frente de Izquierda «ya viene con legisladores» y destacó «la particularidad que ingrese el Polo Obrero en la legislatura, es muy importante». En referencia a la actualidad provincial, destacó que la candidata a vicegobernadora de Martín Llaryota, Myrian Prunotto, viene del radicalismo, y que el candidato a viceintendente de Daniel Passerini en Córdoba, Javier Pretto, llega desde el PRO.

«Estamos asistiendo en estos momentos a una integración de Schiaretti a Juntos por el Cambio, es decir, se pasan de un bando a otro, todos responden a los mismos intereses, por eso necesitamos los trabajadores una alternativa propia, y con proyectos muy puntuales», agregó.

Finalmente, en cuanto a estos proyectos, destacó: «Nosotros hicimos una presentación de hace dos semanas atrás, de un proyecto para un salario mínimo, vital y móvil de 250 mil pesos actualizado por inflación, es lo que necesitan los trabajadores, porque la línea de la pobreza está en los 220 mil según el INDEC, y el salario promedio en el país, está en los 110 mil pesos, es decir, por debajo de la línea de la indigencia, y el salario mínimo, legal, está en 87 mil pesos, lo cual muestra que no hay una salida para los trabajadores en estos términos».

«También hemos presentado un proyecto para generar 100 mil puestos de trabajo en la obra pública, en construcción de viviendas populares, no viviendas solamente sociales, sino viviendas populares para que en vez de pagar el alquiler, puedas pagar la cuota de tu casa como se ha hecho en este país y en tantos otros lugares del mundo, y ha tenido resultados», concluyó Berardo.