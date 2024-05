¿Ellos están entre nosotros? Aparecieron extrañas luces en el cielo de Villa María (VIDEO)

Durante la noche del miércoles, una importante cantidad de vecinos de Villa María quedó asombrada por la presencia de unas extrañas luces en el firmamento.

Por tal motivo, varios no dudaron en contactarse con la redacción de Villa María Ya! para compartir imágenes y videos del momento. En todos los casos, los ciudadanos se contactaron con este medio entre las 23:30 y la medianoche.

Hasta este momento, no se puede afirmar a qué corresponderían estas luces, aunque muy posiblemente se trate de un satélite o avión. De todas formas, no han faltado los vecinos que relacionaron el fenómeno con los objetos voladores no identificados (OVNIs). “Nos visitan los extraterrestres”, señaló.

Y vos, ¿fuiste testigo de estas luces en el cielo de Villa María? Te invitamos a comentarlo en nuestro Instagram y Facebook. Mirá las imágenes y videos que enviaron nuestros lectores:

