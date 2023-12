Embargo millonario a Villa Nueva: Tagni se presentó en Tribunales antes de asumir

Se conoció las últimas horas que el juez Álvaro Vucovich, dispuso un embargo de setenta millones de pesos a la municipalidad de Villa Nueva. Esto sucedió a raíz de una causa iniciada contra las dos municipalidades. La de Villa María y Villa Nueva por un hecho ocurrido en el año dos mil trece.

En esa ocasión el conductor de una moto circulaba por uno de los puentes que unen ambas villas y un hombre que estaba pescando en una zona prohibida arroja el anzuelo y para hacerlo lo tira hacia atrás, en un típico gesto. En esa situación agrede en el rostro al conductor de una moto que termina con un daño severo en uno de sus ojos.

Esta situación motivó una acción judicial contra ambos municipios, que en el caso de Villa Nueva era comandado por Guillermo Cavagnero.

En las últimas horas se conoció que el embargo fue solamente contra la municipalidad de Villa Nueva y no contra la de Villa María. Esto está motivado en que no controlaron que no hubiera pescadores en esa zona del puente.

Hoy primero de diciembre se produce un cambio en las autoridades de la municipalidad de Villa Nueva y comienza la gestión del intendente electo Ignacio Tagni. Para dimensionar lo que esto representa para el municipio podemos ejemplificar que equivale al 70% de la coparticipación que la comuna recibe de la Provincia, o sea es el flujo de fondos que tiene la municipalidad para desenvolverse en el mes de diciembre, o gran parte de él.

Por esta situación se presentaron esta mañana en Tribunales, el intendente electo que asume hoy, Ignacio Tagni junto a quien será el asesor letrado, Juan Manuel Tovo, para pedir participación en la causa. Eso en cuanto a lo formal, pero luego, en conversación con los funcionarios consultaron por qué solo embargan la municipalidad de Villa Nueva y también, por qué justo ahora.

Tagni y el abogado de la municipalidad pretenden saber qué se hizo desde 2013 a esta parte, para saber cómo afrontar el conflicto legal originado en una demanda legítima, pero que pone en jaque el funcionamiento del mes de diciembre en la municipalidad de Villa Nueva, a horas de asumir un nuevo intendente.

Informe de Patricia Gatti: