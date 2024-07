En Villa María hay más presos sin condena que en las cárceles federales

En promedio, el Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María tiene una mayor población de presos sin condena que el total de las cárceles federales.

Precisamente, cabe recordar que en Córdoba no existen penitenciarías de este tipo, aunque esto no significa que no haya detenidos acusados por delitos federales. De esta forma, según el último informe del sistema provincial de cárceles (fines de 2022) en el establecimiento de barrio Belgrano hay 1168 internos, incluyendo 478 (40,92%) condenados y 690 (59,07%) personas que esperan un juicio.

En contrapartida, de acuerdo a lo que surge de las estadísticas presentadas por el Ministerio Público Fiscal a través de la Procuraduría de Violencia Institucional, en las cárceles federales la cifra de presos que están procesados y a la espera de un juicio desciende al 47%. Asimismo, según averiguó Villa María Ya!, la cifra total de internos en la cárcel local se incremento desde 2022 y ayer alcanzaba los 1280.

Más estadísticas

Por otra parte, de acuerdo al citado informe nacional, existe una sobrepoblación del más del 6% en las cárceles federales de Argentina.

Asimismo, la población carcelaria en el primer semestre del 2024 fue de casi el 3%. Sin embargo, el incremento de los detenidos de entre 18 y 21 años es del 9%, de manera que es el que más creció.

Finalmente, en cuanto a las mujeres que están en las cárceles federales, existen cinco que cursan un embarazo y otras seis fueron madres, por lo que están con sus hijos, de manera que hay siete niños viviendo con sus madres en estas penitenciarías.

Audio: informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

Información de servicio:

Foto ilustrativa.