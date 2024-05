Ensañamiento: En una semana le rompieron dos veces las puertas del local

Un emprendedor cordobés abrió un local en el centro de Villa María, pero en una semana le rompieron dos veces las puertas de vidrio. Lo más peculiar es que en ambos casos no hubo intencioenes de robo.

Christian Fulgenzi es dueño de Zapatería Nicasia, cadena que opera en Córdoba y Jesús María desde hace 8 años. Buscando expandirse en el interior de la provincia, llegaron a esta ciudad.

“Voy a apostar todo a Villa María”, sostuvo Christian, argumentando que es “una ciudad que siempre está creciendo”.

Luego de un par de meses de refacciones, el 3 de mayo inauguraron el local en pleno centro, sobre la calle San Martín al 319.

A los pocos días se encontraron con que les rompieron las puertas de ingreso del local. “Nos encontramos con que estaban rotos los vidrios. Gracias a Dios que no entraron a robar, ni zapatos ni carteras”, comentó el dueño.

El arreglo le salió 700 mil pesos. Inmediatamente pusieron alarma y cámaras, pero tan solo cuatro días después del primer incidente, un sujeto montado en motocicleta volvió a romper las puertas, esta vez quedando grabado en cámara.

Christian dijo sentir tristeza y angustia. “Cualquier empresario o emprendedor sabe lo que es el sacrificio, lo que es empezar un negocio, y no tenía pensado esto. En 4 días llevo gastado un millón y medio de pesos”, comentó a este medio.

“No lo tuve en cuenta porque no ví locales con rejas en Villa María. Se ve que se ensañaron conmigo”, sostuvo, añadiendo que no entiende la maldad de romper por romper ya que en ambos casos no hubo intenciones de robo.

Entrevista de Patricia Gatti

