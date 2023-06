Estafas: cómo prevenir y qué hacer ante el SIM swapping

En las últimas horas, personal policial de la Unidad de Causas Complejas llevó a cabo allanamientos en distintos barrios de Córdoba, relacionados con estafas bajo la modalidad conocida como “SIM Swapping” que consiste en una estafa mediante el robo o secuestro de una línea telefónica.

Los procedimientos culminaron con la detención de tres hombres y el secuestro de cuantiosa suma de dinero, 20 teléfonos celulares, tarjetas de crédito y debitó varias, tarjetas SIM, una netbook, una tarjeta de memoria y documentaciones varias, que estarían vinculadas a la causa.

En ese sentido, la Policía difundió algunas recomendaciones para prevenir ser víctima de la modalidad “Sim Swapping”:

-Utilizar una contraseña adicional o doble autentificación: como el reconocimiento facial, por voz, PIN adicional, etc

-No compartir demasiada información personal en Internet. Cuantos más datos haya sobre nosotros en la web, más fácil será generar un perfil de nuestra identidad y suplantarla (contraseñas, cuentas bancarias, fechas de nacimiento, lazos familiares etc), y bloquear el acceso a nuestros perfiles en redes sociales a todo aquel que no sea nuestro contacto.

-No brindar nuestros datos personales a nadie a través de llamadas telefónicas que recibamos con alguna oferta tentadora o algún descuento en una promoción

No brindar nunca bajo ningún concepto a nadie nuestro código PIN, claves, contraseñas etc.

No usar fechas o números fáciles de recordar como PIN o código de verificación (cumpleaños, aniversarios, etc).

-Solicitar a nuestra empresa de telefonía celular que refuerce sus sistemas de seguridad cuando se trate de operaciones a nuestro nombre.

-Evitar plataformas bancarias que validen contraseñas a través del uso de SMS, ya que a través de esta modalidad delictiva los mensajes de texto son sumamente vulnerables al no estar encriptados.

Qué hacer si sospecha que fue víctima de SIM Swapping

Si una persona está hablando y se le corta abruptamente la línea telefónica y se queda sin WhatsApp, puede significar que, seguramente, está siendo víctima de SIM Swapping, informarlo desde otro teléfono a la compañía de telefonía cuanto antes.

Intentar ingresar al Homebanking de la entidad bancaria y ante cualquier movimiento sospechoso en alguna de las cuentas informar al banco de inmediato.

Cambiar todas las contraseñas (en lo posible desde una PC), de HomeBanking, correo electrónico, Whatasapp, Telegram, etcétera.