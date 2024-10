Familia del barrio San Martín sufre un calvario con su hija y necesitan ayuda urgente

Milagros Saldaño (20), sufre un trastorno psiquiátrico aún no diagnosticado. Su familia, de prácticamente nulos recursos, ya no sabe donde pedir ayuda.

Su padre, Ramón, explicó a Villa María Ya! que su hija era una chica normal, que asistía al colegio, hasta hace un año, cuando comenzó a tener episodios violentos y de comportamiento inexplicable.

Desde entonces, Milagros pasó por tres internaciones de entre 8 y 14 días en Oliva, además de varios traslados al Hospital Pasteur para recibir calmantes.

Si bien recibe una batería de varios medicamentos anti psicóticos y tranquilizantes por día, ninguno parece solucionar sus agresivos arranques en los que atenta contra su propia vida y la de sus familiares.

Ramón recorrió todos los lugares y habló con todo el mundo: la policía, directivos del Hospital, Tribunales, la asistencia social de la Municipalidad, Defensonría del Pueblo, pero nadie le da una respuesta.

Existe una posibilidad de una internación de largo plazo en Córdoba, pero para ello necesitan una pensión por discapacidad para Milagros, la cual ya fue tramitada hace cuatro meses pero aún no se habilita.

La vida de esta familia que vive en el barrio San Martín se ha vuelto insostenible: no pueden dormir, no pueden comer, incluso salir a trabajar se les dificulta ya que la chica no puede quedar sola ni un segundo.

Lo más cruel es que Ramón está seguro de que si tuviesen dinero las soluciones y opciones aparecerían mágicamente: un diagnóstico certero, una internación humana, un tratamiento a largo plazo. Pero no es su caso.

Ante cualquier funcionario que quiera cumplir su deber, o vecino que sepa de alguna solución para esta familia, puede contactarse al 3534148284 o al 3534149635

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.